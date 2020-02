NOS Jeugdjournaal is favoriet jeugdprogramma en wint Zapp Award

Het NOS Jeugdjournaal heeft de Zapp Award voor favoriet jeugdprogramma gewonnen. Zangeres Famke Louise maakte dat vanavond tijdens een live show bekend. Andere genomineerden waren de scripted-reality jeugdserie Brugklas en het experimentenprogramma Checkpoint.

Jeugdjournaal-presentator Joris Marseille nam de prijs in ontvangst en bedankte alle kijkers voor het stemmen. "Wij hebben gewonnen dankzij jullie!" In totaal werden er zo'n 22.000 stemmen uitgebracht.

Het programma verzorgt al bijna 40 jaar het nieuws voor kinderen in de leeftijd van circa 9 tot 12 jaar. Het wordt tegenwoordig zeven dagen per week uitgezonden en is online actief en op sociale media. Het YouTube-kanaal heeft ruim 450.000 abonnees.

"Wij bestaan al heel lang en zullen nog heel lang blijven", zei Marseille bij de awardshow. "Nog steeds kiezen jullie ons als favoriet. Dat is echt heel erg geweldig!"

Veer-in-je-reet-award

Tijdens de prijsuitreiking werden er meer Zapp Awards uitgereikt. Presentator Buddy Vedder werd verkozen tot favoriete ster, StukTV werd gekroond tot favoriete YouTuber en Chateau Meiland kreeg de prijs voor favoriet familieprogramma.

Naast prijzen voor programma's en BN'ers was er ook een award voor een kind dat zich belangeloos inzet voor een ander en daarmee de wereld mooier maakt. De zogeheten Veer-In-Je-Reet-Award ging naar Liam Kruijt, omdat hij iedere woensdag spelletjes speelt met ouderen in verzorgingshuizen.