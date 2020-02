Man rijdt Lamborghini in de sloot, vlucht en meldt zich later op het bureau

Een bestuurder heeft vanmiddag in Heemskerk een peperdure Lamborghini in een ondiepe sloot gereden. Volgens getuigen kwam de wagen in botsing met een klein model personenauto, en schoot vervolgens door de berm en de sloot in, maar die lezing kan niet door de politie worden bevestigd.

De wagen is met een kraanwagen uit de sloot gehaald: