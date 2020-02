Gratis openbaar vervoer voor iedereen in Luxemburg

In Luxemburg hoeven reizigers in bus, tram en trein vanaf vandaag geen kaartje meer te kopen. Luxemburg is het eerste land dat openbaar vervoer gratis maakt voor iedereen. Het kostenloze ov zou de files moeten verminderen en het milieu moeten verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat Luxemburg één van de landen is met de meeste files ter wereld. In het land wonen 600.000 mensen, van wie ruim een zesde in de hoofdstad. Dagelijks reizen er 400.000 mensen, deels uit omringende landen, dagelijks naar de stad, waardoor verkeersopstoppingen aan de orde van de dag zijn.

Daarbij heeft Luxemburg per persoon gemiddeld meer auto's dan de andere landen van de Europese Unie. Een op de vijf mensen gebruikt het openbaar vervoer. De minister van Mobiliteit hoopt dat de Luxemburgers door het gratis reizen hun auto laten staan.

Het gratis ov kost de regering naar verwachting jaarlijks zo'n 41 miljoen euro. Daarnaast trekt de regering de komende jaren ook nog vier miljard euro uit voor verbetering van bus- en treinverbindingen.