Geschorste dierenarts uit Scheemda sjoemelde al jaren

Een dierenarts uit het Groningse Scheemda, die gisteren door de veterinaire tuchtrechter tijdelijk uit zijn beroep is gezet, blijkt al langer te hebben gesjoemeld met geneesmiddelen. In 2005 en in 2012 kreeg hij ook boetes opgelegd voor soortgelijke vergrijpen.

Het Veterinair Tuchtcollege bepaalde gisteren dat de dierenarts een jaar lang zijn beroep niet mag uitoefenen. Ook moet hij 8500 euro boete betalen omdat hij lange tijd vaccins tegen pseudovogelpest verdunde en zo 170.000 euro verdiende, meldt RTV Noord. Na onderzoek is gebleken dat de dierenarts tussen juli 2014 en januari 2017 ruim vijftien miljoen vaccins minder toediende dan hij factureerde.

Voor dezelfde feiten is hij eerder veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Mogelijk waren dieren onvoldoende beschermd

Inenting van kuikens tegen de pseudovogelpest is verplicht in Nederland. Het gaat omdat het een zeer besmettelijke ziekte die snel veel slachtoffers kan maken. Het Veterinair Tuchtcollege noemt de praktijken van de dierenarts onverantwoord omdat de betrokken dieren mogelijk onvoldoende beschermd waren met het verdunde vaccin.

Dat er geen pseudovogelpest is uitgebroken, doet er volgens het Veterinair Tuchtcollege niet toe. Tegen het vonnis is hoger beroep mogelijk. Het is nog onbekend of de dierenarts van die mogelijkheid gebruik maakt.