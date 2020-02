Opera op Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn

Bij de 75e herdenking van de bevrijding wordt ook de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn betrokken. Vier sopranen zullen in een opera de verhalen vertolken van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

"De bedoeling van het project is om mensen te laten stilstaan bij wat vrijheid nu betekent. Vrijheid is bijvoorbeeld een kans om keuzes te maken. Het gaat niet om goed of slecht", aldus een woordvoerster van de organiserende stichting bij 1Limburg.

Op het enorme ereveld in Ysselsteyn liggen meer dan 31.000 Duitse militairen en 500 Nederlanders, voor het grootste deel SS'ers. Organisator Brabant Remembers noemt het "heel uitzonderlijk" dat de Duitse begraafplaats bij een Nederlandse herdenking wordt betrokken.

Tussen de graven is in maart, april en de eerste dagen van mei elk uur tussen zonsopgang en zonsondergang muziek te horen, gecombineerd met het klokkenspel op het ereveld. Op zes dagen zingen sopranen de verhalen van gesneuvelden.