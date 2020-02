Astronomen zien grootste kosmische klap ooit

De leegte was in 2016 ook al opgemerkt. Toen werd nog getwijfeld aan de theorie dat een explosie de oorzaak was van het fenomeen. Sterrenkundigen dachten dat het gat te groot is om door een kosmische ontploffing gevormd te kunnen zijn. Door het gat zowel met röntgentelescopen als radiotelescopen te onderzoeken, komen de astronomen nu toch tot die conclusie.

Volgens hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke is juist die samenwerking interessant. "Is de ontdekking belangrijk? Ja en nee. Dat het de grootste ooit is, dat kan zo zijn. Als je honderd mensen hebt is er altijd één de grootste. Wat interessanter is, is de samenwerking tussen radiosterrenkundigen en astronomen die met de gegevens van röntgentelescopen werken. Er zijn nieuwe technieken om radiofrequenties met een heel lage energie te onderzoeken. Dat zal tot veel meer nieuwe ontdekkingen leiden, en dit is er een van."