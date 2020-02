De antwoorden op jouw coronavragen

Het coronavirus levert een hoop vragen op. Veel mensen stuurden de afgelopen dagen al vragen in via coronavragen@nos.nl en op Twitter via #coronavragen. In onderstaande artikelen geven we per categorie zoveel mogelijk antwoord op die vragen.

Wat kun je bijvoorbeeld in het dagelijks leven doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

Er zijn drie simpele dingen die je volgens het RIVM kan doen: (1) regelmatig je handen wassen, (2) hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en (3) gebruik papieren zakdoekjes. Het dragen van een mondkapje helpt niet.

Als je geen gezondheidsklachten hebt, hoef je niet thuis te werken. En je kunt gewoon gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Bekijk hier alle vragen en antwoorden over het dagelijks leven: