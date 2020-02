Grote brand in Parijs bij rellen rondom concert, station ontruimd

In Parijs is het Gare de Lyon, een van de grote stations in de Franse hoofdstad, ontruimd. In de directe omgeving, een drukke wijk met veel verkeer, woedt een grote brand.

Die is ontstaan bij rellen rondom een optreden van de Congolese artiest Fally Ipupa. De zanger is omstreden, omdat hij volgens tegenstanders het regime in Kinshasa steunt. Ipupa treedt vanavond op in een grote zaal die vlak achter het station ligt en in de omgeving, in het zuidoosten van Parijs, was het de hele middag al onrustig.

Enkele honderden mensen protesteerden tegen het concert van Ipupa, ondanks een demonstratieverbod. 23 betogers werden opgepakt, 54 kregen een bekeuring.

Door de brand is er een enorme zwarte rookwolk ontstaan. Een aantal scooters en motoren die stonden geparkeerd zijn in vlammen opgegaan. Ook vuilnisbakken zijn in brand gestoken. Het vuur was rond 18.30 uur onder controle, zegt de politie.