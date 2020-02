Scholieren verdienen geld met naaktfoto's van anderen op Snapchat

Als je geld wil verdienen met Snapchat Premium, moet je er tijd in stoppen, zegt Lisa: "Ik voeg zoveel mogelijk mensen toe, die ik dan vervolgens een bericht stuur met de vraag of ze interesse hebben in naaktfoto's of video's. Ik stuur gelijk een prijslijst. Bij interesse ga ik in gesprek met diegene en stuur wat foto's, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Als ze betalen via een Tikkie, geef ik ze wat ze hebben gekocht." De scholier verdient naar eigen zeggen 500 euro per week.

Lisa is een uitzondering, veel accounts worden beheerd door jongens. Zij halen de foto's vaak van Telegram, een chatdienst waar je anoniem kunt deelnemen aan verschillende groepsgesprekken. De 14-jarige Lorenzo handelt er in naaktfoto's. "Je ziet op Telegram een hoop advertenties in groepen staan, waar series naaktfoto's en video's worden aangeboden. Ik verzamel al die foto's en video's."

De foto's komen soms van echte Premium-accounts: meiden die om geld te verdienen sexy foto's en video's verkopen. Daar worden vervolgens screenshots van gemaakt door handelaren die ze via Telegram delen.