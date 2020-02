Coronavragen: hoe raak je besmet?

Van wie kan ik het virus krijgen?

In het meest waarschijnlijke scenario krijg je het van iemand anders. De voornaamste overdracht vindt namelijk plaats van mens op mens. Ook dieren kunnen het virus bij zich dragen, maar buiten China zijn er nog nauwelijks dier-op-mens-besmettingen bekend.

Hoe kan ik het virus krijgen?

Doordat iemand met het virus in jouw buurt niest of hoest en jij vervolgens het virus binnenkrijgt. Dat kan rechtstreeks via je mond, neus of ogen. Maar ook indirect doordat het virus op je handen landt, en je daarna door je ogen wrijft. Was daarom regelmatig je handen en nies en hoest in je elleboog.

Kan iemand zonder symptomen het virus overdragen?

Die kans is volgens het RIVM klein. Pas als iemand hoest of niest, verspreidt het virus zich. Over het algemeen geldt: hoe zieker iemand is, hoe meer virus diegene kan verspreiden.

Wat zijn de eerste symptomen?

Naast hoesten en niezen: koorts, luchtwegklachten en longontsteking.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

Er zijn drie simpele dingen die je volgens het RIVM kan doen: (1) regelmatig je handen wassen, (2) hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, (3) gebruik papieren zakdoekjes.

Kan ik corona krijgen door een tongzoen?

Ja. Het virus verspreidt zich via speeksel en slijmdruppeltjes.

Moet ik geld of gebruiksvoorwerpen mijden?

Nee. Van winkelkarretjes tot deurklinken en van fitnessapparaten tot koffieautomaten: de kans is klein dat je door contact met een voorwerp het coronavirus krijgt. Dat komt omdat het virus alleen maar langere tijd kan overleven op mens of dier.

Kan het virus zich verspreiden via airco?

Nee. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven, en zo in, bijvoorbeeld, airco's terecht kan komen.

Kan mijn huisdier ook corona krijgen (en vervolgens mij besmetten)?

Waarschijnlijk niet, maar dat wordt nog onderzocht. Je huisdier kan het virus wél bij zich dragen, waardoor-ie het kan overdragen aan jou. Al is de kans dat dat gebeurt, ook klein (zie ook: van wie kan ik het virus krijgen?).

Hoe lang duurt het voordat ik ziek word?

De zogeheten incubatietijd, het moment tussen besmetting en de eerste klachten, ligt tussen de 2 en 12 dagen. Het RIVM houdt voor de zekerheid 14 dagen aan.

Volgens mij ben ik besmet, wat nu?

Heb je corona-symptomen (zie: vraag over symptomen)? Ben je de afgelopen twee weken in een corona-brandhaard geweest? Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een corona-patiënt? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD. De huisarts bepaalt vervolgens of er extra onderzoek nodig is, of dat je gewoon een verkoudheid of griepje hebt.