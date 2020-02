Coronavragen: Wat kan ik wél/niet doen

Wat kan ik op dagelijkse basis doen om verspreiding te voorkomen?

Er zijn drie simpele dingen die je volgens het RIVM kan doen: (1) regelmatig je handen wassen, (2) hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, (3) gebruik papieren zakdoekjes.

Helpt het dragen van een mondkapje?

Nee. Het dragen van een papieren mondkapje helpt niet. Alleen professionele mondkapjes met FFP2-filters hebben nut. Dit zijn de mondkapjes die medisch personeel draagt als ze iemand met het virus behandelen. De mondkapjes zijn alleen juist aan te brengen met kennis van zaken. Alle andere mondkapjes hebben dus geen zin en zorgen volgens het RIVM voor een gevoel van schijnveiligheid.

Moet ik thuiswerken?

Nee. Als je geen gezondheidsklachten hebt, is dat nergens voor nodig. Ook niet als je net bent teruggekeerd uit een corona-brandhaard. Bij lichte koorts of een milde verkoudheid raadt de Wereldgezondheidsorganisatie wél aan om thuis te blijven.

Kan ik nog gebruik maken van het openbaar vervoer?

Ja. NS-topman Roger van Boxtel zei bij het presenteren van de jaarcijfers zich voor te bereiden op een corona-uitbraak. Hij baseert zich daarbij op het RIVM. Reizigers wordt verzocht hun handen regelmatig te wassen en te niezen en te hoesten in hun elleboog.

Kan mijn huisdier ook het coronavirus krijgen (en doorgeven)?

Het RIVM gaat daar niet van uit. De voornaamste overdracht gaat van mens op mens. De rol van dieren bij de verspreiding van het virus is nog niet helemaal uit te sluiten, simpelweg omdat de bron van de besmetting nog niet bekend is.

Kan ik corona krijgen via winkelwagens/deurklinken/geld?

De kans dat je corona krijgt via iets anders dan een mens of dier, is klein. Het virus heeft namelijk één van de twee nodig om 'in leven te blijven'. Op winkelwagens, deurkrukken, toetsenborden, geld en welk ander gebruiksvoorwerp dan ook houdt het virus het maar zeer kort uit. Hoe lang precies, is nog niet bekend.

Verspreidt corona zich door de lucht?

Door hoesten en niezen komt het virus via kleine druppeltjes wél in de lucht terecht, maar er is nog geen bewijs dat het virus daar langere tijd kan blijven zweven en zich zo verder verspreidt.

Kan ik nog wel naar de supermarkt?

Ja. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je gewoon naar de supermarkt. Hamsteren is dan ook niet nodig.

Kan ik alles eten?

Ja. Net als op gebruiksvoorwerpen blijft het virus niet in leven op voedsel.

Ik ga naar een concert/een voetbalwedstrijd/de huishoudbeurs. Kan dat?

Ja. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je gewoon gaan. Het is wél belangrijk de standaardmaatregelen op te volgen. Dus: was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Kan ik nog op vakantie?

Waarschijnlijk wél. Alleen het reisadvies naar Noord-Italië is negatief. Voor landen waar ook mensen zijn besmet, zoals Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Griekenland, Georgië en Kroatië is het reisadvies voorlopig nog ongewijzigd.