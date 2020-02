Extra geld voor Floriade brengt rekening voor Almere op bijna 40 miljoen

De bijdrage van de gemeente Almere aan de Floriade wordt opnieuw verhoogd. Gisterenavond maakte wethouder Jan Hoek (GroenLinks) bekend dat er nog eens drie tot zes miljoen euro bij moet. Het is de zoveelste keer dat de kosten oplopen. Omroep Flevoland zette op een rij wat de gemeente tot nu toe kwijt is aan de wereld-tuinbouwtentoonstelling.

Eerdere Almeerse wethouders zeiden jaren geleden dat er maximaal 10 miljoen euro naar de Floriade zou gaan. Dat bedrag is in de loop van de tijd zo goed als verviervoudigd. De gemeente is zeker 39,5 miljoen euro kwijt aan het evenement dat over twee jaar gehouden moet worden.

Er wordt nog onderhandeld hoeveel geld er extra naar de Floriade moet. Het bedrijf Floriade BV zegt 9 miljoen euro. De wethouder denkt aan een bedrag tussen de 3 en 6 miljoen. Of dat geld een subsidie of een lening is, is niet duidelijk.

21,6 plus 14,9 miljoen

Door de jaren heen heeft de gemeente al 21,6 miljoen euro aan subsidie gegeven. Daar bovenop komen nog de kosten voor het 'Floriade-team' van de gemeente, waarin krachten van verschillende afdelingen zijn gebundeld. Samen met de kosten voor extern advies kost dat nog eens 14,9 miljoen euro.

Daarnaast gaf de gemeente ook nog miljoenen uit aan het uitkopen van bedrijven die op het Floriade-terrein liggen. Camping Waterhout werd voor 2,3 miljoen opgekocht. Een duikschool kostte 730.000 euro. Het is niet duidelijk hoeveel is uitgegeven aan het uitkopen van een jachthaven. De gemeente rekent dit niet tot de kosten voor de Floriade omdat ze het zien als grondexploitatie. Nadat de Floriade in 2022 gehouden is, wordt er op het terrein een woonwijk gebouwd.

Geen sponsors

De gemeente Almere is de enige aandeelhouder van Floriade BV. Als de Floriade een succes wordt, deelt de gemeente in de winst. Maar als er verlies wordt geleden, betaalt Almere de rekening. Daarom is er 13,3 miljoen euro opzij gelegd om dat eventuele verlies op te vangen.

Voor de Floriade is ook een subsidie van 10 miljoen euro gegeven door de provincie Flevoland en de landelijke overheid heeft 5 miljoen euro ingelegd. Daarnaast was het de bedoeling dat er geld zou worden opgehaald door sponsoring. Tot op heden is dat niet gelukt.