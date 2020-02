Omstreden gezichtsherkenningsprogramma Clearview ook in Nederland gebruikt

Politiekorpsen of overheidsinstanties hebben gebruik gemaakt van de omstreden gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview AI. Dat meldt Buzzfeed News op basis van een gelekte klantenlijst.

Met de software van Clearview is het mogelijk om gezichten op camerabeelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's te vergelijken met foto's en filmpjes die het bedrijf op internet heeft verzameld.

Op die manier kunnen namen en adressen gevonden worden van de gezochte persoon. Bedrijven als Facebook, Twitter en Google willen dat Clearview daarmee ophoudt omdat het tegen de voorwaarden van hun diensten ingaat.

Ook winkelketens gebruikten Clearview

Clearview zegt dat het de software alleen aanbiedt aan wetshandhavers. Veel Amerikaanse politiekorpsen en de FBI gebruiken de software en ook de Amerikaanse immigratiedienst en het ministerie van justitie maken er gebruik van.

Maar uit de gelekte klantenlijst blijkt dat Clearview ook actief op zoek was naar nieuwe klanten in het bedrijfsleven en de detailhandel. Zo hebben ook winkelketens, universiteiten en banken de software gebruikt.

Dat ook Nederland de omstreden software heeft gebruikt was niet bekend. Ook is niet bekend om welke overheidsorganisaties en politiekorpsen het gaat en of ze alleen een proefperiode hebben gehad of dat ze betalende klanten zijn geworden.