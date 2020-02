Unieke heidebeek op Hoge Veluwe: 'dit is werkelijk fantastisch'

De regen heeft tot een uniek verschijnsel geleid in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Een oud smeltwaterdal op het Deelense Veld heeft zich gevuld met water dat is gaan stromen. Daardoor is een zogenaamde heidebeek ontstaan.

"Dit is uniek in Nederland en komt bijna nooit voor", zegt boswachter Henk Ruseler tegen Omroep Gelderland. "Het is werkelijk fantastisch."

Per dag stromen er volgens de boswachter duizenden kubieke meters water door de beek. "Het water stroomt pakweg 500 à 600 meter het bos in. Daar zakt het langzaam weg. Als je er nu gaat kijken dan zie je echt dat een hele grote oppervlakte van dat bos onder water staat."