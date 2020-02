Corona-maatregelen treffen Italiaans skidorp: 'Het lijkt of iedereen weg is'

De vertrekkers bleken niet zozeer het virus te vrezen, maar vooral de maatregelen in hun eigen landen. Ze waren bang dat ze niet naar huis zouden kunnen of dat ze in quarantaine moeten.

"Ons probleem is dat we bij dezelfde grote regio Lombardije horen", zegt Moretti van de VVV. "Maar we zijn veel meer op Zwitserland gericht. Dat is één tunnel hier vandaan. En daar is er geen corona. Er is hier geen enkel risico."

Maar Livigno moet wel dezelfde noodmaatregelen naleven als de rest van Lombardije. Dus moesten après-ski-bars om 18:00 uur dicht. Een onzinnige en nutteloze maatregel, vinden de stamgasten van een van de barretjes onderaan de pistes. "Want de restaurants mochten wel gewoon open blijven en de skiërs gaan wel samen in de cabineliften." Die maatregel is gisteravond opgeheven. Maar het droeg volgens de stamgasten wel bij aan een onterechte angstsfeer.

Kinderen moeten medaille-uitreiking missen

Ook kinderen die hier op vakantie zijn merken de gevolgen van de corona-maatregelen. Op donderdag houden de skischolen de traditionele skiraces. Een reuzenslalom met echte tijdwaarneming. Daarna is normaal gesproken de grote medaille-uitreiking op het podium. "Het hoogtepunt van de week", zegt skileraar Fausto. Maar tot teleurstelling van de kinderen mag de medaille-uitreiking niet doorgaan, omdat er geen groepen mensen mogen samenkomen.