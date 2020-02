Eric is een 'verwarde man' die op straat belandde

Eric kreeg een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) door wat hij meemaakte tijdens zijn tijd als militair in voormalig-Joegoslavië. Inmiddels gaat het beter met hem. Maar dat geldt lang niet iedereen die in een soortgelijke situatie terechtkomt.

Het aantal mensen met een psychische aandoening dat op straat beland, is flink toegenomen omdat in de geestelijk gezondheidszorg veel bedden zijn verdwenen, zeggen hulpverleners als Marlieke Ridder. Ze is straatdokter in Rotterdam en zoekt daklozen in de stad. "De allerkwetsbaarste mensen in onze maatschappij, daar moet je voor zorgen", vertelt Marlieke in de video.

Winfried gaat ook naar straatbarbier Sjoerd de Vries. Hij is 24 en heeft zijn baan in de jeugdzorg opgezegd om fulltime daklozen te knippen. Hij doet dat gratis omdat hij ze wil helpen. "Op het moment dat je er niet uitziet als een zwerver, word je ook minder behandeld als een zwerver."