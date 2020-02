Vrouwen en jonge kinderen bevrijd uit 'babyfabriek' Nigeria

De politie in Nigeria zegt 24 kinderen tussen de 1 en 2 jaar oud en vier zwangere tieners te hebben bevrijd uit een 'babyfabriek'. De kinderen zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar een politieziekenhuis gebracht. Waar de zwangere tieners nu zijn, is niet bekendgemaakt.

De kinderen en meisjes werden dinsdag aangetroffen in een pand in Port Harcourt, in het zuiden van Nigeria. Volgens de politie worden in deze regio vaker 'baby-fabrieken' ontdekt. Vrouwen zouden hier bevallen, waarna de baby's te koop worden aangeboden. In sommige gevallen zouden jonge vrouwen hier worden vastgehouden en verkracht om hen zwanger te maken.

De eigenaar van het pand is opgepakt. Ze bestrijdt de beschuldigingen. "Het is een weeshuis", zei haar advocaat tegen allafrica.com. "Ze werkt samen met het ministerie van Sociale Zaken van de deelstaat."