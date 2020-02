Beurzen weer onderuit door coronavirus, AEX verliest deze week 10 procent

De aandelenbeurzen zijn in de greep van het coronavirus. De AEX verloor ruim 3,5 procent, net zoals de beurzen van Londen, Parijs en Frankfurt. Op Wall Street noteren Dow Jones en de technologie-index Nasdaq meer dan 2 procent lager.

De beurskoersen golfden woest op en (vooral) neer, met links en rechts grote verliezen. Halverwege de middag zakte de AEX vijf procent weg, het grootste verlies sinds juni 2016. De beurs reageerde toen heftig op de uitslag van het Britse brexit-referendum.

In een week tijd is de AEX nu meer dan 10 procent gedaald. Een week geleden tikte de beursindex nog een hoogtepunt aan van 629 punten. In beurstermen heet een verlies van 10 procent in een dag of paar dagen een krach.

Netflix lichtpuntje

Veel aandelen uit allerlei sectoren liepen zware koersaverij op. Air France-KLM verloor bijna 10 procent en heeft opgeteld deze week al een vijfde van zijn waarde verspeeld. Staalbedrijf Arcelor Mittal en industrieconglomeraat Aalberts Industries raakten allebei 10 procent kwijt.

Alleen beurshandelaar FlowTraders slaagde er weer in om te stijgen. Het bedrijf leeft van beurshandel, of koersen nu omhoog of omlaag gaan.

Beleggers hebben schrik dat het coronavirus steeds meer economieën hard gaat raken, en bedrijven en vervoer lamlegt. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor een pandemie, tenzij agressieve maatregelen worden genomen. Het Internationaal Monetair Fonds vreest dat de wereldeconomie verslechtert.

De Amerikaanse techbedrijven krijgen ook opnieuw forse klappen te verduren. Het enige lichtpuntje is Netflix. Beleggers lijken erop te gokken dat mensen die vanwege het virus thuis moeten blijven de videodienst aanzetten.