Schietincident in woning Everdingen

In een woning in Everdingen heeft een schietincident plaatsgevonden. De politie is massaal aanwezig.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens getuigen is een ambulance onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gegaan.

RTV Utrecht schrijft dat een groot deel van de straat is afgesloten. Buurtbewoners zeggen tegen de omroep dat in het huis een politieagent en zijn vrouw wonen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.