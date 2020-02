Agent betrokken bij gezinsmoord Everdingen: twee doden

Bij een schietincident in een woning in Everdingen twee doden gevallen. De slachtoffers zijn een 43-jarige politieagent en een 40-jarige vrouw.

De man was een politieagent van de Landelijke Eenheid. Volgens de politie is hij mogelijk de schutter. "Er zijn sterke aanwijzingen dat hij eerst de vrouw om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf." De man is onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De politie was vanmiddag massaal aanwezig. Ook de Dienst Speciale Interventie (DSI) werd ingezet. Die bestaat uit leden van de politie en Defensie.

Volgens RTV Utrecht zag een buurtbewoner dat de eenheid met een koevoet de deur probeerde te openen. Toen dat niet lukte, zouden ze met een stormram naar binnen zijn gegaan. Buurtbewoners hoorden iemand roepen: "Hij heeft zich nog niet overgegeven."

De rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd.