Britse rechter verwerpt uitbreidingsplannen Heathrow vanwege klimaat

Het Britse Hof van Beroep heeft het voorstel om luchthaven London Heathrow uit te breiden verworpen. Volgens de rechter is er onvoldoende rekening gehouden met de klimaatverandering. De uitspraak betekent dat Britse regering terug moet naar de tekentafel en de plannen moet aanpassen.

Zowel gemeenten in de omgeving van de luchthaven als milieuactivisten hadden geprotesteerd tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven, die voorzien in een derde baan om de capaciteitsproblemen tegen te gaan. Met de aanleg ervan zou zo'n 16 miljard euro gemoeid zijn.

Het parlement ging twee jaar geleden akkoord met het plan, maar volgens milieuactivisten is het plan in strijd met de Britse toezeggingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook hebben omwonenden geklaagd, omdat ze vrezen voor geluidsoverlast, milieuvervuiling en toenemende verkeersdrukte.

Volgens de rechter kan er in de toekomst wel een derde baan komen, als het maar past binnen het Britse klimaatbeleid.

Johnson tegen

De Britse premier Johnson is al lange tijd tegenstander van het project. De uitspraak van de rechter kan betekenen dat hij het ziet als een reden om de kwestie te heroverwegen, en wellicht te schrappen. Een woordvoerder van de premier zei gisteren nog dat de luchthaven moet voldoen aan "de hoge milieustandaarden" en een "realistische businesscase" moet laten zien voor het project.

De Londense burgemeester Khan, die ook tegenstander is, spreekt van een overwinning voor toekomstige generaties. "De regering moet nu de plannen voor de derde baan schrappen. We hebben te maken met een noodsituatie voor het klimaat en het is dat de regering actie gaat ondernemen."

De luchthaven heeft aangekondigd in beroep te gaan bij het Britse Hooggerechtshof.