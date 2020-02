Slachtoffer tramaanslag Utrecht mag niet alle camerabeelden uit tram zien

De rechtbank ziet geen reden om een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht inzicht te geven in alle camerabeelden die er beschikbaar zijn.

Het slachtoffer, Mustafa Ercan, heeft daar "in redelijkheid geen belang bij", bepaalde de rechtbank in het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Staat, meldt RTV Utrecht.

Tijdens de aanslag op 18 maart hingen acht beveiligingscamera's in de tram. Ercan, die als passagier met de tram reisde, eiste inzage in alle beelden van alle camera's. Zo wilde hij bewijzen dat Gökman T. zijn wapen op hem richtte en tot twee keer toe de trekker zou hebben overgehaald.

Ercan wil dat T. ook wordt vervolgd wegens poging tot moord dan wel doodslag op hem. Nu wordt T. in het geval van Ercan alleen vervolgd wegens bedreiging.

De rechtbank schrijft dat de Staat heeft aangeboden om de beelden van de vier camera's in het deel van de tram waar Ercan zat, alsnog aan hem te tonen. Maar dat geldt niet voor de beelden vanuit het deel van de tram waar hij niet is geweest.

Met risico voor eigen leven

"De uitspraak is zeer teleurstellend en onbegrijpelijk voor mijn cliënt die, met risico voor eigen leven, twee neergeschoten Nederlandse meisjes en een 55-jarige Nederlandse man heeft gered", reageert zijn juridisch adviseur Karim Aachboun.

"Tijdens het kort geding werd door het Openbaar Ministerie gesteld dat mijn cliënt al alle camerabeelden heeft gezien. Maar uit nader onderzoek van het OM is gebleken dat er beelden van twee camera's zijn vergeten of achtergehouden. Het Openbaar Ministerie bood hiervoor schriftelijk haar excuses aan de heer Ercan, maar dat is voor zijn emotionele verwerking niet voldoende. We zullen ons gaan beraden over de nu ontstane situatie", aldus Aachboun.

Slachtoffers mogen spreken

Vandaag is duidelijk geworden hoe de rechtszaak tegen de tramschutter gaat verlopen. Maandag begint de zaak met een feitenrelaas en wordt een reconstructie getoond. Dinsdag krijgen slachtoffers de ruimte om te spreken. Donderdag komt de officier van justitie met de strafeis.

Vrijdag, de laatste dag van het proces, is ingeruimd voor het pleidooi van de advocaat van Gökmen T.. De tramschutter is alle vier dagen aanwezig bij de rechtbank in Utrecht.