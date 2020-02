Thriller-auteur Clive Cussler (88) overleden

Twee keer werden boeken van Cussler verfilmd, maar beide keren eindigden in een flop. In 1980 kon Jason Robards geen succes maken van Raise the Titanic, Matthew McConaughey kon 25 jaar later Sahara niet redden.

Inspiratie

Cussler begon zijn carrière als copywriter bij een reclamebureau. Inspiratie voor zijn romans haalde hij uit een bijbaantje in een duikwinkel, legde hij eens uit.

"In de reclamewereld was ik gewend naar de concurrentie te kijken en dan iets anders te doen. Rond die tijd werd James Bond heel populair, dus wilde ik wegblijven van detectives, geheim agenten of moordmysteries. De avonturen van mijn held vinden daarom onder water plaats."

Postume werken

Cussler liet niet alleen zijn hoofdpersonen duiken, zelf mocht hij ook graag onder water onderzoek doen. Hij had de vondst van verschillende scheepswrakken op zijn naam staan, al twijfelden experts soms aan de verhalen die hij daarover ophing.

Fans van Cussler kunnen postuum nog meerdere boeken van hem verwachten: Journey of the Pharaohs staat voor 10 maart gepland en daarna volgen nog enkele titels die hij al af had.