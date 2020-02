'Politie ontdekt veel meer drugslabs, vooral in het oosten'

De politie heeft afgelopen jaar veel meer drugslabs ontdekt dan een paar jaar eerder, meldt De Telegraaf. In het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 staat dat het er 90 waren, in 2015 waren het er nog 59, een toename dus van vijftig procent.

Vooral in Oost-Nederland steeg het aantal ontdekte labs waar xtc en amfetamine werden geproduceerd, van zeven naar twintig. Maar in Brabant worden nog steeds de meeste drugs gemaakt.

Het aantal plekken waar producenten hun drugsafval dumpten, daalde juist, van 292 in 2018 naar 191 in 2019. Hieruit blijkt volgens de politie dat de drugscriminelen geraffineerder zijn geworden, schrijft de krant.

"Er wordt meer afval direct geloosd in waterputten en de bodem, de hoeveelheid chemicaliën per dumping is fors toegenomen en de politie ziet dat drugsafval vaker achteloos wordt achtergelaten op een productieplaats."

Kijk hier hoe een opruimactie in zijn werk gaat: