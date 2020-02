Eerste waterstoftrein aangekomen in Nederland

De eerste Nederlandse waterstoftrein reed vanmiddag bij Oldenzaal het land binnen. De trein is onderweg naar Groningen, waar hij een paar weken 's nachts gaat proefrijden tussen Groningen en Leeuwarden. Met de proef wordt onderzocht of de trein vervuilende dieseltreinen kan vervangen.

Coradia iLint is de naam van de waterstoftrein. Door een locomotief werd hij naar zijn plek gebracht, want de vergunning voor de proef om op waterstof te rijden geldt alleen voor het traject Groningen - Leeuwarden. De trein gaat twee weken lang 's nachts rijden zonder passagiers, met snelheden tot 140 kilometer per uur.

Verduurzamen

Het doel van de proef is om praktijkervaring op te doen en te onderzoeken of waterstoftreinen een goede oplossing zijn voor de verduurzaming van het treinvervoer in Groningen, schrijft RTV Oost. Dieseltreinen kunnen dan worden ingeruild voor waterstoftreinen die alleen schoon water uitstoten.

Er wordt gekeken naar de prestaties van de waterstoftrein op het spoor: hoe zit het met de tegenwind, en hoelang duurt tanken? Daarnaast wordt er gekeken naar wat er nodig is om toestemming te krijgen om met zo'n trein in de reguliere dienstregeling te mogen rijden.

In het Duitse Nedersaksen rijden sinds 2018 twee waterstoftreinen. Als de proef een succes is, wil de provincie Groningen vanaf 2023 nieuwe treinen op waterstof laten rijden.