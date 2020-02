Opnieuw demonstratie bij Uber, meer dan honderd chauffeurs bij hoofdkantoor

Meer dan honderd chauffeurs zijn vanmiddag naar het taxiprotest bij het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam gekomen. De chauffeurs willen meer betaald krijgen en een stop op het aannemen van nieuwe chauffeurs in Amsterdam. Het is het derde protest in twee weken.

Niet alleen Uberchauffers, ook chauffeurs van de Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) protesteerden vanmiddag. De organisator van het protest sprak met een megafoon zijn onvrede uit tegen de andere chauffeurs. "We zijn binnen in gesprek gegaan met Uber, maar het was weer hetzelfde liedje."

'Laag tarief en kots in de auto'

De Uber-chauffeurs vertellen dat ze maar een paar euro betaald krijgen voor de nachtelijke ritjes. "En dan kotst er vaak ook nog iemand in mijn auto." Uber zegt zich niet te herkennen in de klachten. "Dat zijn dan echt de uitzonderingen. Chauffeurs die echt actief zijn voor ons, verdienen zo'n 24 euro per uur. Veel chauffeurs die hier vandaag zijn, rijden niet of weinig voor Uber."

Over twee weken willen de boze chauffeurs naar Den Haag om een minimumtarief te eisen. Uber zegt dat er binnenkort een "positieve mededeling" naar buiten komt.