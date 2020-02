Ketting van mensen wil Formule 1-teams blokkeren die over het strand rijden

Een ketting van mensen wil in mei de Formule 1-teams blokkeren die over het strand van en naar Zandvoort gaan rijden. De gemeente Zandvoort stond gisteravond toe dat de teams in mei over het strand rijden om snel van en naar het circuit te komen.

Drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen, logeren tijdens de Dutch Grand Prix in een hotel in Noordwijk. Om te voorkomen dat ze vast komen te staan in de files, vroegen ze ontheffing aan om twee keer per dag over het strand te mogen rijden. Meerdere milieuorganisaties zijn tegen het besluit, omdat het konvooi meerdere keren een natuurreservaat doorkruist, waar normaal geen mensen mogen lopen.

Honderden mensen doen mee aan de blokkade, zegt de organisatie tegen NH Nieuws. De activisten willen proberen de teams tot stilstand te dwingen. Dat doen ze volgens de organisator dagelijks van 30 april tot en met de racedag op 3 mei. "Wij moeten van het strand af, en dat doen we graag. Dan kan het niet zo zijn dat er auto's zijn die gewoon door mogen rijden", zegt de organisator.

Petitie

Een petitie tegen de plannen om ontheffing te geven aan de drie Formule 1-teams is bijna 31.000 keer ondertekend. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion verstoorde gisteravond de raadsvergadering met een zogenoemde 'die-in', waarbij actievoerders op de grond gaan liggen alsof ze doodgaan.