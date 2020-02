In beeld: sneeuw van Veluwe tot Vaals

Zulke plaatjes ontbraken nog deze winter: die van met sneeuw bedekte tuinen, auto's en landschappen. Vanochtend was het vooral in het midden en zuiden van Nederland op veel plaatsen wit. Dat leidde onder meer tot hinder op de weg, maar ook tot bijzondere plaatjes.

Inmiddels is de sneeuw op de meeste plekken verdwenen en regent het her en der. Gelukkig hebben we de beelden nog: