Duitse coronapatiënt was vorige week in Limburg, GGD start contactonderzoek

In de Duitse gemeente Selfkant, net over de grens bij Sittard, is een man besmet met het coronavirus. Volgens het RIVM is hij vorige week in Limburg geweest. De GGD start daarom een onderzoek om in kaart te brengen wie in contact is geweest met de man.

De man is 47 jaar oud. Hij werd opgenomen met een longinfectie, zijn toestand is volgens de Duitse omroep WDR kritiek. Hij is na opname in het ziekenhuis in Erkelenz overgebracht naar Düsseldorf. Daar is een speciaal isolatiecentrum voor coronapatiënten. De man zou onlangs contact gehad hebben met een zakenpartner, die op zijn beurt contact heeft gehad met een man uit China.

De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. In de omgeving van Selfkant blijven morgen uit voorzorg alle scholen en kinderdagverblijven gesloten.

Van de mensen die in Limburg contact hebben gehad met de man wordt de gezondheid gecontroleerd. Bij klachten worden zij geïsoleerd. Het RIVM heeft niet bekendgemaakt waar in Limburg de man precies verbleef.

Op sociale media gaat ondertussen een bericht rond dat een man uit Brabant positief getest zou zijn op het coronavirus. Dit klopt niet, meldt een woordvoerder van het RIVM. In Nederland zijn er geen besmettingen met het coronavirus bekend.