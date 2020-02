Raad Zandvoort akkoord met 'F1-karavaan' over strand

De gemeente Zandvoort staat toe dat Formule 1-teams 1 in mei over het strand rijden om snel van en naar het circuit te komen. De gemeenteraad heeft een motie van vier partijen tegen het toestaan van vervoer over het strand verworpen.

Drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen, logeren tijdens de Dutch Grand Prix in een hotel in Noordwijk. Om te voorkomen dat ze vast komen te staan in files vroegen ze ontheffing aan om twee keer per dag over het strand te mogen rijden.

Het college geeft toestemming, maar stelt er wel enkele eisen aan. Zo verwachten zij dat de teams alleen over het strand rijden als er geen andere opties zijn. Het gemeentebestuur van Noordwijk was al akkoord.

'Stem tegen het absurde idee'

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion verstoorde de raadsvergadering met een zogenoemde die-in, waarbij actievoerders op de grond gaan liggen alsof ze doodgaan.

Volgens NH Nieuws probeerden beveiligers meerdere keren tevergeefs in te grijpen. "Stem tegen het absurde idee dat motorvoertuigen over het strand mogen rijden", aldus een van de actievoerders.

Meerdere milieuorganisaties willen bezwaar maken tegen het besluit. Op het plan is veel kritiek van omwonenden en natuurliefhebbers. Zo'n 28.000 mensen tekenden al een online petitie tegen het plan. Strandnatuurreservaat Noordvoort, op de grens van de twee gemeenten, is een stiltegebied voor vogels en zeehonden.