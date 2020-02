Netanyahu kondigt nederzetting aan met 3500 woningen

De Israëlische premier Netanyahu heeft aan de vooravond van de verkiezingen die volgende week worden gehouden de bouw aangekondigd van een nieuwe nederzetting in bezet Palestijns gebied. De premier geeft groen licht voor de bouw van 3500 huizen ten oosten van Jeruzalem.

Die woningen zouden tussen Oost-Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim komen te liggen. Bebouwing van dat zogeheten E1-terrein is omstreden, omdat een Israëlische nederzetting op die plek de bezette Westelijke Jordaanoever feitelijk in twee stukken zou verdelen. De Palestijnen zien het gebied als een onmisbaar onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat. Hun leiders veroordelen het plan daarom scherp.

De aankondiging lijkt een nieuwe poging van Netanyahu om rechtse kiezers voor zich te winnen. Maandag zijn er in Israël voor de derde keer binnen een jaar verkiezingen en Likudleider Netanyahu is in een nek-aan-nekrace verwikkeld met zijn tegenstander Benny Gantz van de partij Blauw en Wit.

Internationale druk

Vorige week kondigde Netanyahu al de bouw van twee andere nieuwe nederzettingen aan. De Europese Unie riep Israël toen op die plannen te heroverwegen, omdat ze "de levensvatbaarheid van een tweestatenoplossing" zouden bedreigen. En Nederland zegt "bezorgd" te zijn over de Israëlische voornemens. Volgens het internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal.

De plannen om een Joodse nederzetting te vestigen in het E1-gebied liggen al sinds halverwege de jaren 90 op tafel. Maar onder internationale druk zag Israël er tot dusverre van af. Onder meer de Amerikaanse presidenten Bush en Obama waren erop tegen.

Ingewikkelde formatie

Maar met president Trump in het Witte Huis heeft Israël meer bewegingsruimte. Trump heeft Jeruzalem erkend als ongedeelde hoofdstad van Israël en liet weten de nederzettingen niet langer als illegaal te beschouwen. Bovendien presenteerden Trump en Netanyahu vorige maand samen een vredesplan met voor Israël gunstige voorwaarden.

Maandag kiest Israël dus opnieuw een parlement, nadat vorig jaar verkiezingen tot twee keer toe niet tot een kabinet leidden. Ook dit keer verwachten opiniepeilers geen duidelijke winnaar. Als zij gelijk krijgen, stevent het land opnieuw af op een ingewikkelde formatie.