Dode bij schietincident in Leersum, verdachte aangehouden

Agenten hebben twee jonge kinderen uit de woning gehaald en meegenomen. Het is niet duidelijk welke relatie zij hebben met het slachtoffer.

Volgens RTV Utrecht is het slachtoffer de vader van de vorig jaar omgebrachte Dunja (23). Omwonenden en bekenden van de familie hebben dat tegen de omroep gezegd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Dunja overleed vorig jaar februari, nadat ze ernstig was mishandeld door haar ex-vriend Lorenzo S. in haar appartement in Utrecht. S. moet in mei voor de rechter verschijnen.