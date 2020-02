Bewoners Lesbos en Chios slaags met politie

Vannacht stuurde de regering materieel en honderden agenten naar beide eilanden. In de havens probeerden bewoners en lokale bestuurders te voorkomen dat het materieel en de agenten aan land werden gezet, maar door optreden van de ME lukte dit toch.

De bewoners zijn woedend over het "machtsvertoon van de regering" en het geweld dat de politie gebruikte. Zij bereiden meer acties voor.

Overbevolkte opvangcentra

De centrum-rechtse regering Mitsotakis is vastbesloten nieuwe kampen te bouwen en overbevolkte opvangcentra te sluiten, met name op de eilanden Lesbos, Chios en Samos in de Egeïsche Zee.

De regering meent dat het met het sluiten van deze kampen en het versnellen van de asielprocedures eenvoudiger wordt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar Turkije. Migranten die recht hebben op een verblijfsvergunning worden naar het vasteland overgebracht.

De bewoners en lokale autoriteiten hebben geen enkel vertrouwen in de plannen van de regering. Ook de vorige regering beloofde herhaaldelijk dat ze de overlast van de overvolle kampen zou aanpakken, maar de kampen werden alleen maar groter en de overlast nam juist toe.

Inmiddels is de situatie op vijf Griekse eilanden onhoudbaar. Op papier bieden ze plaats aan 6200 migranten, terwijl het er op dit moment ongeveer 42.000 zijn. Duizenden van hen verblijven noodgedwongen in hutjes en tentjes buiten de kampterreinen en hebben geen toegang tot elektriciteit of sanitair.

Door de kou en gebrekkige hygiëne hebben mensen ook medische problemen. Daarnaast veroorzaakt de uitzichtloosheid van hun situatie nieuwe psychische moeilijkheden.