'Psycholoog to go' helpt bij lichte klachten, 'hopelijk verlichting voor ggz'

Hoek benadrukt dat het gaat om mensen met lichte klachten. "Mijn doel is bepaalde stoornissen te voorkomen. Ik heb geen heel team naast mij. Dus complexe problematiek is beter af bij een instelling waar meer specialisatie is."

De psycholoog belooft binnen 24 uur een eerste kennismakingsgesprek te voeren en binnen een week een behandeling te kunnen starten. Dat kan ook buiten de praktijk, zegt ze. "Dat kan zijn in een park waar we even gaan wandelen. Maar dat kan ook zijn in een rustig café, of op een specifieke locatie. Bijvoorbeeld: iemand heeft paniekklachten, die durft niet meer met de metro te gaan. Dan kunnen we ook bij de metro afspreken om dat samen te gaan oefenen.

Verlichting

Hoek hoopt te voorkomen dat mensen een stoornis ontwikkelen en uiteindelijk toch op een wachtlijst bij een ggz-instelling terechtkomen. "Hopelijk wordt de ggz hier een beetje mee verlicht."

Deze snelle zorg heeft wel een prijs: een behandeling kost 75 euro per uur en wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Hoek: "Dat is een financiële drempel waar ik in de toekomst wat aan hoop te doen."