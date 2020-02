Een dag korter werken voor hetzelfde geld; proef valt in de smaak

Onder economen is er discussie of een overstap naar een kortere werkweek verstandig is. Aan de ene kant wordt er gewezen op de krapte op de arbeidsmarkt en dat er door vergrijzing juist behoefte is aan mensen die meer gaan werken. In Nederland is de gemiddelde werkweek 31 uur.

Aan de andere kant wordt er gewezen op het toenemende aantal burnout-klachten. Ook zou een vierdaagse werkweek bedrijven dwingen slimmer na te denken over het inzetten van het personeel.

Vergaderen om het vergaderen

Zo is dat ook gebeurd bij Loyals. "We hebben aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering om het mogelijk te maken", zegt Mark Bol, de financiële man van het bedrijf. "De grootste winst viel te halen met het wegsnijden van meetings die nergens over gaan. Vergaderen om het vergaderen, we moesten terug naar de basis. Doen wat je moet doen."

Het bedrijf zet de proef in maart door. Aan het begin van de maand worden de resultaten bekeken. Mede-eigenaar Robles: "Ik denk dat het voor 98 procent zeker is dat het doorgaat."