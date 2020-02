Politie houdt twee verdachten aan na mogelijke ontvoering

De politie heeft vannacht in Utrecht een auto klemgereden met daarin twee verdachten van een ontvoering. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost.

Gisteravond zou een man in Eindhoven tegen zijn wil door de verdachten in een auto zijn meegenomen. Toen de politie daarvan een melding ontving en de auto in de gaten kreeg, werd de achtervolging ingezet.

Uiteindelijk werden de verdachten rond 03.00 uur opgepakt in de Utrechtse wijk Overvecht. Een buurtbewoner vertelt aan RTV Utrecht dat hij een agent heel hard "blijf staan" hoorde roepen, waarna meerdere schoten klonken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De auto is meegenomen voor sporenonderzoek.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer onderweg is ontsnapt, of dat hij bij de arrestatie van de verdachten door de agenten is bevrijd.

Ook is niet bekend waarom het slachtoffer zou zijn ontvoerd. Op de plek van de mogelijke ontvoering in Eindhoven trof de politie onder meer schoenen en oortjes aan.

Ook stond er een auto met de achterklep open: