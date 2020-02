Opnieuw veroorzaakt rat grote stroomstoring in Flevoland

Voor de derde keer in zes weken heeft een rat een grote stroomstoring veroorzaakt in Flevoland. Het dier drong afgelopen nacht het elektriciteitsverdeelstation in Zeewolde binnen en zorgde ervoor dat ruim 9000 huishoudens in Zeewolde en Almere zonder stroom kwamen te zitten.

Op 11 januari veroorzaakte een rat in het verdeelstation ook al een stroomstoring. Zo'n 10.000 huishoudens in Zeewolde, Almere en Lelystad zaten toen een aantal uur zonder elektriciteit. Winkels in Zeewolde bleven dicht en mobiele telefoons konden geen verbinding maken.

Toen monteurs een dode rat in het verdeelstation vonden, nam netbeheerder Liander meteen maatregelen. Een bestrijdingsbedrijf werd ingehuurd om kieren te dichten en vallen te plaatsen, maar toch was het op 5 februari weer raak: een rat veroorzaakte stroomuitval bij ruim 9000 huizen in Zeewolde, Almere en Dronten.

Rattenplaag

Dat ratten, net als muizen en marters, problemen veroorzaken is niet nieuw, maar volgens Liander gaat het meestal om kleine laagspanningskastjes in wijken. De netbeheerder noemt de huidige problemen uitzonderlijk en spreekt van een rattenplaag. Het bedrijf gaat cement storten om het verdeelstation verder te beschermen tegen ratten.

Ook fruittelers in de omgeving van het verdeelstation kampen met overlast door ratten, meldt Omroep Flevoland.