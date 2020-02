Britse voetbalbond doet koppen op de training voor kinderen tot 12 jaar in de ban

De Britse voetbalbond FA stelt paal en perk aan het koppen op de training door kinderen tot 12 jaar. Kinderen tussen de 6 en 11 mogen niet meer "onnodig koppen", en dat betekent dat ze op trainingen geen kopballen meer mogen oefenen. Voor kinderen tussen 12 en 16 gaat een beperking gelden. De maatregel geldt niet voor jeugdwedstrijden.

De 'Richtlijn voor kopballen' is bijgewerkt naar aanleiding van recent onderzoek van de universiteit van Glasgow. Dat heeft aanwijzingen opgeleverd dat profvoetballers ruim drie keer zo veel kans hebben om te overlijden aan een hersenaandoening als niet-voetballers. De Schotse en Ierse voetbalbonden nemen de maatregel over.

Uit het onderzoek onder ruim 7600 voormalige profs en 23.000 niet-voetballers bleek verder dat de oud-voetballers vijf keer zo veel kans hebben op alzheimer en twee keer zo veel kans op parkinson.

Techniek aanleren

De FA benadrukt dat op basis van het onderzoek niet valt te bewijzen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het koppen en de conditie van de ex-voetballers. Het gaat meer om een voorzorgsmaatregel. In wedstrijden mogen Britse kinderen dus wel blijven koppen, ook omdat kopduels en kopballen in jeugdwedstrijden veel minder komen dan in het voetbal voor volwassenen.

In Nederland zijn er geen plannen om het koppen voor jonge kinderen aan banden te leggen. De KNVB ziet zo'n verbod niet zitten. Kinderen moeten de techniek juist aanleren om veilig te kunnen koppen, en dus moeten ze er vanaf jonge leeftijd mee oefenen, is de gedachte.