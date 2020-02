Coronavirus kleurt beurzen dieprood

Het zich uitbreidende coronavirus kleurt de aandelenbeurzen dieprood. De Amsterdamse AEX sloot op een verlies van 3,9 procent op 593 punten. Op Wall Street opende de Dow Jones met een verlies van 2,8 procent. Dergelijke dalingen worden als 'zeer scherp' gekwalificeerd.

De daling zette vanochtend direct in, na een weekend vol nieuws over de snelle verspreiding van het coronavirus in Italië en Zuid-Korea.

Inleveren

Vooral luchtvaartbedrijven, banken, verzekeraars, staalbedrijven en bedrijven in de technologiesector leveren veel in.

Op Wall Street werd de daling aangevoerd door bedrijven die microprocessoren maken. In die bedrijfstak zijn er grote zorgen over de beschikbaarheid van onderdelen.

Ook de flinke dalingen van aandelen als American Airlines en Norwegian Cruise Line worden aangedreven door vrees voor de gevolgen van de Corona-uitbraak.

De olieprijs daalt. Het inzakken van economische activiteit doet de vraag naar energie dalen. Een vat ruwe Brent-olie kost momenteel 56 dollar. Begin januari, voor de uitbraak, kostte een vat nog 68 dollar.

Goud

Bij dit soort economische spanningen stijgt de goudprijs, omdat goud wordt beschouwd als vluchthaven. Goud kost nu 1670 dollar voor een troy ounce (31,1 gram), de hoogste prijs in meer dan zeven jaar. Begin januari was dat nog 1530 dollar.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beschouwt de uitbraak als een noodsituatie en heeft de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie met 0,1 procent verlaagd en die van China met 0,4 procent. Het IMF zegt te rekenen met "akeliger scenario's" als de verspreiding breder wordt en langer duurt en uitgroeit tot een pandemie.