'Werknemer lijdt in kantoortuin'

Vermoeidheid, concentratieverlies, stress en hoofdpijn. Veel bedrijfsartsen horen dit soort klachten van mensen die werken in een kantoorruimte zonder scheidingswand, oftewel een kantoortuin. Dat concludeert tv-programma De Monitor.

Het onderzoeksprogramma heeft negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) benaderd. Van hen geeft 80 procent aan dat het ziekteverzuim zou dalen als mensen met minder collega's in een ruimte zitten. Bijna 60 procent van de ondervraagden vindt zelfs dat kantoortuinen moeten worden afgeschaft.

De ArboUnie pleit voor de invoer van een minimumaantal stiltewerkplekken. Daarmee kan het ziekteverzuim onder kantoormedewerkers worden teruggedrongen, staat op de website van De Monitor.

Stress en burn-out

Ruim negen op de tien ondervraagde bedrijfsartsen zeggen dat de kantoortuin wordt genoemd als een van de oorzaken voor verzuim onder werknemers die zich melden. Geluidshinder en concentratieverlies zijn de voornaamste oorzaken van de klachten.

Zo'n 80 procent van de artsen hoort dat werknemers stress ervaren in een open kantoor. Zestig procent noemt hoofdpijn en ruim een derde zegt dat patiënten een burn-out melden als gevolg van de kantoortuin.

"Er is politiek veel aandacht voor 'reparatie' en 'verzekeren' van schade aan gezondheid in relatie tot werk", zegt de NVAB in een reactie. "Wij missen daarbij aandacht voor echt preventiebeleid, zoals gezonde inrichting van werkplekken."

De uitzending van De Monitor is vanavond om 22.15 uur op NPO 2.