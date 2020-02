Eerste van 20 trajectcontroles op N-wegen ingevoerd

Bij metingen voorafgaand aan de invoering van de trajectcontrole op de N414 reed 65 procent van het verkeer harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. 28 procent van hen reed harder dan 87, de snelheid waarmee je, na aftrek van een ondergrens voor bekeuren van 4 kilometer per uur en een meetcorrectie van 3 kilometer per uur, een boete krijgt.

Te hard rijdend verkeer is vooral gevaarlijk voor mensen die willen afslaan naar de boerderijen en een manege langs de N414. Ze lopen het gevaar van achteren aangereden te worden omdat ze voor het afslaan hun snelheid hebben verlaagd en achteropkomend verkeer dat niet op tijd ziet. Ook als ze de weg willen opdraaien, levert het gevaar op omdat ze de snelheid van het verkeer vaak niet goed inschatten.

Een vijfde van alle verkeersdoden

Uit een onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van ons land zijn. Slechts zes procent van de wegen geldt als provinciaal, maar een vijfde van alle verkeersdoden vinden er plaats. In Nederland kwamen de afgelopen vier jaar 427 personen om op een provinciale weg of fietspad. Trajectcontroles moeten daar nu verandering in gaan brengen.