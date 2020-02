Stiekem carnaval vieren in de oorlog: 'We hadden angst, maar ook lef'

Na de bevrijding in 1945 worden er in Limburg weer prinsen uitgeroepen. Zo krijgt Roermond in 1946 weer een hoogheid met als motto: "We leven nog, wie doet ons wat".

In Venlo wordt na de bevrijding in 1945 nog een prinsenmantel onder het puin vandaan gehaald die nog later door verschillende prinsen wordt gedragen. Al gauw trekken de eerste optochten weer langs, tussen de puinhopen van de bevrijding.