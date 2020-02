Drie aanhoudingen bij carnavalsviering in Oudewater

Bij de carnavalsviering in Oudewater, tussen Gouda en Utrecht, zijn drie mensen opgepakt, nadat een carnavalsfeest met ongeveer 200 feestvierders uit de hand was gelopen.

Tientallen mensen gingen rond 19.00 uur in het stadje met elkaar op de vuist en richten vernielingen aan in een café aan de Wijdstraat. "De ruiten vlogen eruit", zegt een politiewoordvoerder.

De groep was met 200 man zo groot dat er extra agenten uit onder meer Den Haag werden opgeroepen. Vervolgens gingen de agenten "op linie" de straat door om alle vandalen een halt toe te roepen. Met de wapenstok en met honden slaagden de agenten erin om de orde te herstellen.

Waarom de feestvierders met elkaar op de vuist gingen, is niet duidelijk, maar rond 20.00 uur was de rust teruggekeerd. Volgens de politie is iedereen die carnaval wil vieren in Oudewater gewoon weer welkom.