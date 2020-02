Blok wil Iraanse president Rohani verleiden met handel

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft in Teheran tegen de Iraanse president Rohani gezegd dat hij wil dat Iran verandert. "Het land staat nu helemaal aan de verkeerde kant", licht hij toe aan NOS-verslaggever Albert Bos.

"Ik kom met een heldere boodschap", zegt Blok. "Irans rol is vaak negatief, ook in de regio. Het land steunt het regime in Syrië, terrorisme in Jemen en maakt kernwapens."

Blok wil Iran proberen te verleiden met handel. Het land zit in een belabberde economische situatie, mede door internationale sancties. "Als Iran bereid is om zijn gedrag te veranderen, kunnen Nederland en Iran weer handel drijven zodat mensen meer welvaart krijgen."

Vluchtelingenstroom

Daarnaast heeft Nederland nog een ander belang. Blok vreest bij grote instabiliteit een nieuwe vluchtelingenstroom. Hij is de eerste Europese minister die na de oplopende spanningen van begin dit jaar is ontvangen door de Iraanse president. Eerder reisde EU-buitenlandchef Borell al af naar het land.

Aanleiding voor het bezoek van Blok zijn de ontwikkelingen in het gebied. Nederland heeft een schip gestuurd naar de Straat van Hormuz om een veilige doorvaart te garanderen. Daarnaast wil Blok ook een diplomatiek spoor bewandelen. De komende tijd zullen waarschijnlijk meer Europese ministers volgen.