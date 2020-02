Bezoekers Huishoudbeurs kennen de vooroordelen, maar beurs 'is meer dan dat'

De naam Huishoudbeurs dekt de lading eigenlijk allang niet meer, vindt directeur Nicole Baba. "Maar als we die veranderen, blijft de helft van de bezoekers straks weg. Er is voor ieder wat wils: van een workshop twerken, optredens van artiesten tot meer inhoudelijke workshops over welzijn en gezondheid." Ook is er tijdens deze editie de boeklancering van Vrouw met Ballen, een boek van een vrouw wier echtgenoot transgender is en de transformatie tot vrouw ondergaat.

Maar uiteindelijk draait de Huishoudbeurs ook nu nog vooral om nieuwe producten. Van kleding, make-up, nieuwe kooktrends tot ja, het huishouden. Zo is er de nieuwe schoonmaakcollectie in panterprint van tv-persoonlijkheid Patty Brard. Bijna alles op de beurs kan getest, geproefd en mee naar huis worden genomen, in grote tassen en trolleys.