Meer carnavalsoptochten afgelast vanwege wind en regen

Harde wind en soms hevige regenval leiden ertoe dat vandaag en morgen lang niet alle carnavalsoptochten doorgaan. Gisteren werd de optocht in Eindhoven afgelast. Vandaag kwamen daar onder meer Valkenswaard en Weert bij. De organisatie durft het daar niet aan de praalwagens te laten rijden.

Op veel plekken wordt nog getwijfeld, nu het KNMI voor Noord- en Zuid-Holland, Groningen en Friesland code geel heeft afgekondigd. In deze provincies gaan de optochten in onder meer Ter Apel, Druten, Leidschendam, Noordwijkerhout en Ankeveen niet door.

In Brabant en Limburg gaan de meeste optochten vooralsnog wel door. Omroep Brabant meldt dat de tocht in Aalst-Waalre zonder praalwagens wordt verreden. De optocht in Sprundel is ingekort. Bij alle optochten die doorgaan zullen de organisatoren vandaag extra aandacht besteden aan de hoogte van de deelnemende wagens. Ook mogen praalwagens geen losse of uitschuifbare onderdelen bevatten.

Ook optocht in Weert gaat niet door

Het KNMI verwacht dat het slechte weer morgen vooral het zuiden van het land zal treffen. Er is al code geel aangekondigd voor Brabant en Limburg. Om die reden gaat de voor morgen geplande optocht in Weert niet door, maakte de organisatie bekend bij 1Limburg. "In overleg met meteodiensten, gemeente en hulpdiensten is de conclusie getrokken dat de veiligheid voor deelnemers en bezoekers, vanwege harde windstoten en buien, niet te garanderen is", aldus de organisatie.

Voor carnavalsvereniging de Zware Jongens uit Valkenswaard is het de tweede keer dat ze voor niets aan een praalwagen hebben gebouwd. Ook vorig jaar werd de optocht waarin hun wagen zou rijden, afgelast. Eén van de Zware Jongens, Dennis Rootman, schilderde gisteren nog op een bord: "Vurig joar mee panne, dees joar goan we vlamme!" Maar nu blijkt dus dat hij te optimistisch is geweest.