Noordelijke kranten diep in het rood, twijfel over zelfstandig voortbestaan

De uitgever van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad heeft voor het tweede jaar op rij fors verlies geleden. Abonnees blijven weglopen, de kosten zijn hoog en recente dure overnames leveren de uitgeverij NDC nog te weinig op.

Als het zo doorgaat, komt het zelfstandig voortbestaan op losse schroeven te staan, meldt RTV Noord dat een jaarverslag van 2018 in handen heeft. Directeur Pier Baarsma zegt tegen de regionale omroep dat de situatie niet lang is vol te houden. "Wanneer we niet binnen twee jaar kunnen aantonen zelfstandig verder te kunnen, worden we verkocht."

Over 2018 staat er een verlies van zo'n 4,8 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder was het verlies 5,2 miljoen. Aandeelhouders moesten meerdere keren bijspringen om het bedrijf overeind te houden, schrijft RTV Noord. Recentere cijfers zijn er nog niet, maar binnen de uitgeverij wordt rekening gehouden met een nieuw verlies in 2019, zegt een journalist van de omroep.

Mensen weg en andere inkomsten

De directie van NDC meldde eerder deze maand in het Dagblad van het Noorden dat het plan is om het personeelsbestand te verjongen en het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen van 640 naar 580. Er moeten miljoenen bezuinigd worden én extra inkomsten worden gevonden.

Het bedrijf wil minder afhankelijk zijn van abonnementen en zoekt naarstig naar andere inkomsten, zoals de verkoop van koffie, thee en wijn.