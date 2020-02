'Nederlandse bedrijven financierden jarenlang prominente klimaatscepticus'

Het Platform Authentieke Journalistiek legde de tekst voor aan genoemde bedrijven. Akzo Nobel vindt het "lastig" om te reageren, omdat het "al zo lang geleden is". De ANWB bevestigt dat de organisatie Böttcher heeft gefinancierd.

Ook de Bovag geeft toe dat het Böttcher sponsorde. "Er is weinig van terug te vinden, maar we hebben aanwijzingen - en gaan ervan uit - dat het klopt", aldus een woordvoerder. DSM noemt de beweringen "onwaarschijnlijk". ING reageert met: "Helaas kunnen we het niet meer achterhalen."

KLM meldt dat er "geen enkele indicatie is" dat de vliegmaatschappij dertig jaar geleden een betaling heeft gedaan aan Böttcher. Schiphol kan het "niet bevestigen of ontkennen". De persdienst van Shell reageert als volgt: "Dit speelde 25, 30 jaar geleden. We kunnen niet speculeren over wat er precies is gebeurd. We gaan ernaar kijken."