Coronabesmettingen Zuid-Korea flink gestegen, groei China zwakt af

In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus flink toegenomen. Er zijn nu 346 gevallen bekend, waar dat er gisteren nog 156 waren.

De meeste besmettingen worden gelinkt aan een kerk en ziekenhuis in Daegu, de vierde stad van het land. De premier zei gisteren al dat het land in een noodfase is beland.

China

In China is toename van het aantal besmettingen juist wat afgezwakt. Op het vasteland zijn afgelopen dag 397 patiënten bijgekomen, tegen 889 een dag eerder.

Wereldwijd zijn bijna 78.000 mensen besmet met het virus, van wie de meesten in de Chinese provincie Hubei. In totaal zijn 2361 patiënten overleden aan het virus, blijkt uit de opgetelde cijfers van nationale overheden. Bijna 21.000 mensen zijn genezen verklaard.

Veel nieuwe gevallen staan niet meer direct in verband met reizen van en naar China. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat een teken dat het steeds moeilijker wordt de ziekte te bezweren.