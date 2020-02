Friends-sterren komen na ruim 15 jaar weer samen voor reünie-show

Friends-fans vragen er al om sinds de laatste aflevering in 2004 werd uitgezonden en nu komt het er dan echt van: hoofdrolspelers Phoebe, Rachel, Monica, Joey, Chandler en Ross gaan weer een aflevering opnemen.

Acteurs Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer zijn in mei te zien in een speciale reünie-show op de nieuwe streamingdienst van de Amerikaanse zender HBO. Ook alle 236 oude aflevering van de comedyserie zijn vanaf dat moment daar te zien.

Over de inhoud van het programma is niets bekendgemaakt. De sitcom Friends, die liep tussen 1994 en 2004, is een van de populairste televisieprogramma's aller tijden.